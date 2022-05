Kunstreise zur Kunsthalle

Imago fährt mit Mitgliedern nach Hamburg

Wedemark. Am 13.Juli bietet der imago Kunstverein eine Reise zur Hamburger Kunsthalle an. Im Zentrum der Betrachtung wird die Sammlung Alte Meister /19. Jahrhundert und vor allem der neu gestaltete Makart-Saal stehen. Zu sehen ist dort die Ausstellung „ Making History – Hans Makart und die Salonmalerei des 19. Jahrhunderts“. Hier ist von besonderem Interesse das 50 Quadratmeter große Monumentalgemälde „Einzug Karls V in Antwerpen“ von Hans Makart sowie weitere 60 Werke, die teilweise 100 Jahre nicht gezeigt wurden. Kompetente Guides werden in Kleingruppen über die Werke und ihre Stellung im 19. Jahrhundert informieren. Die Führungen für drei Gruppen beginnen immer mit einem 30-minütigen Abstand. Daher können die „Wartenden“ inzwischen andere Teile der Kunsthalle besichtigen. Dort gibt es zum Beispiel noch eine Ernst Wilhelm Nay Retrospektive mit 120 Gemälden, Aquarellen und Zeichnungen zu sehen, die Fotoausstellung im Rahmen der 8. Triennale der Fotografie: „Give and Take. Bilder über Bilder“ sowie die Ausstellung „ Raffael- Wirkung eines Genies“. Den Nachmittag können die Mitglieder frei gestalten.Die Tagesfahrt kostet 50 Euro für Mitglieder und 55 Euro für Nicht-Mitglieder. Die Mindestteilnehmerzahl ist 40. Anmeldeschluss ist der 15. Mai. Anmeldung unter info@imago-kunstverein.de.