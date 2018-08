Kunstturnen für Neuanfänger

Die Eigungsprüfungen für die Neuanfänger bei der Kunstturnsparte des Turnclubs Bissendorf verschieben sich um einen Woche. Der erste Termin ist am 16. August um 16 Uhr in der alten Turnhalle in Bissendorf, siehe auch www.turn-club-bissendorf.de/ Kindersport/ Kustturnen

Interessierte Kinder der Jahrgänge 2011 bis 2013 sind herzlich dazu eingeladen.