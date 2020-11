Kunstverein Imago lädt ein

Online-Führung durch das Museum Barberini

Bissendorf. Im Museum Barberini gibt es vom November 2020 bis 14. Februar .2021 die Ausstellung „Russischer Impressionismus. Aufbruch zur Avantgarde“ mit über 80 Leihgaben aus Museen und Privatsammlungen in aller Welt zu sehen. IMAGO hat eine Möglichkeit gefunden, dass man die Ausstellung „besuchen“ kann, und zwar in einer Online-Führung, die live aus dem Museum Barberini in die Wedemark kommt und im Bürgersaal in Bissendorf stattfindet. Wer Interesse hat, am 17.Januar um 12 Uhr an der 50-minütigen Online-Führung durch die Ausstellung, die auf Leinwand projiziert wird, teilzunehmen, kann sich gerne hierfür anmelden.Imago bittet darum, dies bis zum 15. Dezember mitzuteilen. Entweder per E-Mail an info@imago-kunstverein.de oder telefonisch unter (0 51 30) 9549853 (Anrufbeantworter ).Selbstverständlich wird auf Abstand bei den Sitzen und Desinfektion geachtet. Es wird gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Allerdings wird die Durchführung der Veranstaltung von den dann gegebenen Möglichkeiten angesichts der Coronapandemie abhängen. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Über eine Spende für Saalmiete und Führung würden wir uns freuen.