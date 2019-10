Kurs belegt

Mellendorf. Der Ambulante Hospizdienst möchte darauf hinweisen, dass der Kurs „Letzte Hilfe“ am 14. Oktober im Mehrgenerationenhaus bereits belegt ist. Alle Interessierten sollten Anfang des Jahres auf die Homepage schauen, es werden dann wieder mehrere Kurse in der Wedemark und Burgwedel angeboten. Die Termine werden auch auf der Homepage und in der Presse bekannt geben.