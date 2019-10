Kurs der VHS

Selbstbestimmung lernen

Bissendorf. Seit der Geburt wird man dazu erzogen, gut für die Gesellschaft zu funktionieren. Viele der scheinbaren Werte sind übernommene Überzeugungen und bilden ein inneres Glaubenssystem, das nicht immer nützt, sondern auch in Konflikte bringt, zwischen den ureigenen Wünschen und dem „was man muss“. Der systemische Therapeut und NeuroCoach Hans Stier zeigt Interessierten in einem lehrreichen und kurzweiligen Vortragsseminar der Volkshochschule Hannover Land, wie sie fremde Glaubensmuster von eigenen Werten unterscheiden und trennen können und dadurch zu einem authentischen und selbstbestimmten Leben gelangen können. Der Kurs findet am Sonnabend, 25. Oktober, von 17 bis 21.15 Uhr in der vhs Wedemark, Am Mühlenberg 15 in Bissendorf statt. Interessierte können sich unter Angabe der Kursnummer Y221526Z telefonisch unter (0 50 31) 97 10 75 oder online unter www.vhs-hannover-land.de anmelden. Das Kursentgelt beträgt 30 Euro.