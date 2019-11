Kurs der VHS

Mit dem Hund ins Wolfsrevier

Berkhof. Je mehr Menschen sachkundig an die Wölfe herangeführt werden, desto weniger können Vorurteile das Zusammenleben von Mensch und Wolf belasten. Bei einer Wanderung mit den Hunden der Teilnehmenden dieses Kurses (V.-Nr. Y950146) der vhs Hannover Land in einem wildreichen Wald wird mit viel Anschauungsmaterial die Biologie des Wolfes, die Beziehung zwischen Wolf und Mensch, Wolf und Hund sowie das Verhalten mit Hunden im Wolfsrevier diskutiert. Fragen der Teilnehmenden werden beantwortet und in der Gruppe besprochen. Der Kurs findet am Sonntag, 1. Dezember, von 9 bis 12 Uhr in der Wedemark statt und kostet 17 Euro. Treffpunkt ist der Parkplatz zum Trimm-Dich-Pfad im Forst Rundshorn in Berkhof. Kursleiter Torsten Vogel bittet die Teilnehmenden darum, wetterfeste Kleidung mitzubringen. Die Hunde sollten untereinander verträglich sein. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 31) 97 10 72 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.