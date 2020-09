Kurs der VHS

Wie ich herausfinde, was ich wirklich will

Wedemark. „Jeder von uns hat einzigartige Begabungen und Talente. Sie verbergen sich in dem, was wir lieben. Um glücklich zu sein, müssen wir das tun, was wir lieben“, so Barbara Sher. Doch oft wissen wir gar nicht mehr, was wir lieben, was wir als Kind geliebt haben, wofür unser Herz schlägt. Der „Start-Workshop für Ihre Träume“ arbeitet dies in einer kleinen Gruppe von sechs Personen heraus. An den folgenden Terminen begleitet sich die Gruppe auf den ersten Schritten eines neuen Weges und wird angeleitet, dies auch nach Ende des Kurses fortzusetzen. So bildet sich ein Team auf Erfolgskurs – ein "Erfolgsteam".Der Kurs findet mittwochs ab 23. September von 18 bis 20.30 Uhr online statt und kostet 150 Euro. Die Teilnehmenden werden gebeten, sich das Buch „Wishcraft" von Barbara Sher anzuschaffen. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 31) 97 10 85 beziehungsweise (0 51 30) 9 75 62 30 (vormittags) sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.