Kurs Nähmaschinenführerschein bei vhs

Bissendorf. Am Sonnabend, 1. Juni, bietet die vhs Hannover Land einen Kurs „Nähmaschinenführerschein“ (V.-Nr. X831546), in Bissendorf, VHS, Am Mühlenberg 15, an. Für Interessierte, die noch keine oder sehr wenig Näherfahrung haben, ist der Kurs genau das Richtige. Die Teilnehmer erhalten hier eine perfekte Einweisung in die Handhabung, so dass zukünftigen Nähprojekten nichts mehr im Wege steht. Zum Schluss werden die Teilnehmenden einen Loop nähen. Die Kursleiterin bittet darum, eine Nähmaschine, ein Verlängerungskabel sowie Schere, Nähgarn, Stoffreste und zweimal Stoff (30x150 Zentimeter) mitzubringen. Der Kurs findet von 12 bis 15 Uhr statt und kostet 22,50 Euro. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 50 31) 97 10 72, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de und in den VHS-Geschäftsstellen möglich.