Kurzausflug der Wedemärker NaturFreunde ins Historische Museum

Wedemark. „Hanno(ver)wandelt – Fotografierte Zeitgeschichte 1946 – 2019“, so heißt

die aktuelle Ausstellung im Historischen Museum Hannover, die anhand von 80 Bildern von Berufsfotografen und Amateuren beispielhafte Aspekte und Impressionen der Stadtentwicklung nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs bis heute behandelt. Viele Aufnahmen aus den letzten sieben Jahrzehnten werden hier erstmals gezeigt. Die Wedemärker NaturFreunde wollen auf ihrem monatlichen Kurzausflug diesen geschichtlichen Rückblick unternehmen und treffen sich dazu am Donnerstag, 14. November, um 9.40 Uhr am Bahnhof Mellendorf zur Bahnfahrt nach Hannover (der Zustieg an einer anderen Bahnstation ist nach Absprache möglich). Im Anschluss an den Museumsbesuch ist eine Einkehr im Café „Anna Leine“ geplant. Kosten für Eintritt und Fahrt für Vereinsmitglieder sieben Euro, Gäste zahlen zehn Euro. Nähere Informationen und Anmeldungen bei der Organisatorin Ingrid Mehrmann unter Telefon (0 51 30) 4 05 18. Gäste sind wie immer herzlich willkommen.