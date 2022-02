Kuyamba-Info-Abend

Katholische Gemeinde lädt ein

Mellendorf. Die Kuyamba-Kinderhilfe Uganda ist das neue Partnerprojekt der kathol. Kirchengemeinde in Mellendorf. Alle Interessierten sind zu einem Infoabend herzlich eingeladen, am Sonnabend, 5. März, um 19 Uhr, im Anschluss an den Taizé-Lichtzeitgottesdienst. Der Vorsitzende von Kuyamba, Dietmar Kierdorf, und seine Frau Gabi Janke, werden aus erster Hand von der Arbeit des Vereins und seiner Partnerorganisation vor Ort (NVCDF) erzählen und zahlreiche Fotos zeigen. Es ist eine wahre Freude und Inspiration, wenn die beiden von Kuyamba und der Arbeit vor Ort erzählen. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Rückfragen aller Art an: kuyamba@kkwede.de