Lachtreff am 3. Mai im MGH in Mellendorf

Mellendorf. Lachen ist gesund. Und Glück ist trainierbar. Wer regelmäßig lacht, tut viel für seine Gesundheit und sein Wohlbefinden. Jede Menge Glückshormone werden ausgeschüttet, Spannungen und Stress werden abgebaut. Lachen kann keine Probleme lösen, aber die Sichtweise auf stressige Situationen verändern und so den Umgang damit erleichtern. Lachen bringt mehr Lebensfreude in unseren Alltag. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es für die positiven Wirkungen auf die Gesundheit völlig egal ist, ob das Lachen echt oder nur gespielt ist. Und der „Lachfunke“ springt meist sehr schnell über. Im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf heißt es am Freitag, 3. Mai, von 17 bis 18 Uhr wieder: „Das wäre doch gelacht“. Die Teilnehmer verbringen gemeinsam mit Lachtrainerin Uschi Haber eine unbeschwerte Stunde mit Lachen, Tanzen und Bewegung. Atemübungen sowie Momente des Innehaltens und In-sich-Hineinspürens runden die Stunde ab. Jede und jeder ist willkommen. Bitte in lockerer Kleidung und bequemen Schuhen kommen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmelden können Interessierte sich wie immer unter Telefon (0 51 30) 9 74 31 44 oder freiwilligenagentur@wedemark.de.