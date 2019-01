Lachtreff

Mellendorf. Der nächste Lachtreff Wedemark findet am Freitag, 8. Februar, von 17 bis 18 Uhr

mit Uschi Haber statt.

Am 22. Januar haben 20 Teilnehmer Lach-Yoga ausprobiert und waren begeistert. Auch wenn manche anfangs etwas skeptisch waren, gingen am Schluss alle locker, entspannt und fröhlich nach Hause. Im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf wird es nun bis zum Sommer einige Möglichkeiten geben, gemeinsam mit Lachtrainerin Uschi Haber in der Gruppe zu lachen. Atemübungen ergänzen die Lachübungen. Und es wird auch kleine Momente des Innehaltens und In-sich-Hineinspürens geben. Jede und jeder ist willkommen. Bitte in bequemer Kleidung kommen. Sportschuhe sind von Vorteil. Weitere Termine sind der 8. März, 3. Mai und 7. Juni.