Lachyoga im MGH

Mellendorf. Wer regelmäßig lacht, tut viel für seine Gesundheit und sein Wohlbefinden. Jede Menge Glückshormone werden ausgeschüttet, Spannungen und Stress werden abgebaut. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass es für die positiven Wirkungen völlig egal ist, ob das Lachen echt oder nur gespielt ist. Neugierig geworden? Dann können Interessierte am Dienstag, 22. Januar, ins Mehrgenerationenhaus in Mellendorf kommen. Dort können die Teilnehmer innerhalb des Projektes „Fit und Entspannt ins neue Jahr“ Lach-Yoga kennenlernen. Sie erfahren, was hinter diese Methode steckt und können zahlreiche Lach-Übungen ausprobieren. Die Veranstaltung findet von 18 bis 19.30 Uhr statt. Bitte in bequemer Kleidung kommen, Sportschuhe sind von Vorteil.

Anmelden kann man sich wie immer unter Telefon (0 51 30) 9 74 31 44 oder freiwilligenagentur@wedemark.de.