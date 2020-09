Ladendiebstahl

Mellendorf. Zwei Jugendliche (14 und 15 Jahre) wurden am Freitag, 4. September, gegen 12.28 Uhr in einem Supermarkt an der Wedemarkstraße durch den Ladendetektiv beim Diebstahl von diversen Kosmetikartikeln (Warenwert: 60 Euro) beobachtet. Als diese den Supermarkt verlassen wollten, wurden sie bis zum Eintreffen eines Streifenwagens festgehalten. Beide Jugendlichen wurden ihren Eltern übergeben.