Ladendiebstahl

Festnahmen nach Ladendiebstahl

30900 Wedemark, OT Wennebostel, Lindenstraße Freitag, 06.11.2020, 19:10 Uhr

Wenenbostel. Eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes an der Lindenstraße beobachtete am Feritag letzter Woche um 19.10 Uhr zwei männliche Personen, die Sicherungsetiketten an den Waren entfernten und unter die Verkaufsregale warfen. Daraufhin wurde die Polizei verständigt, die die Täter noch im Geschäft antreffen konnte. Bei der Durchsuchung konnten diverse Hygieneartikel im Wert von etwa 300 Euro in den Rucksäcken gefunden und sichergestellt werden. Beide Täter wurden zunächst festgenommen. Der 24-jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Der 36-jährige blieb in Haft, da noch weitere Haftgründe vorlagen.