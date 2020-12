Ladendiebstahl

Wennebostel. Am 23. Dezember zwischen 12.32 und 12.42 Uhr hat ein unbekannten Täter mehrere Hygiene- und Pflegeartikel aus der Rossmann-Filiale an der Lindenstraße entwendet, indem er sie in seinen mitgeführten, präparierten Rucksack („Klautasche“) steckte und diesen verschloss. Am Ausgang wurde er von einer Mitarbeiterin angesprochen und flüchtete. Den Rucksack ließ er zurück. Er wurde polizeilich sichergestellt. Die Person wird wie folgt beschrieben: männlich, etwas dickere Figur, südeuropäisch, Bekleidung: dunkle Steppjacke, dunkle Jeans, auffällig rot/weiße Sneaker Schuhe, dunkles Basecap. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.