Ladendiebstahl

Mellendorf. Am Mittwoch gegen 13 Uhr, wurde in einem Discountmarkt an der Wedemarkstraße in Mellendorf ein 20 Jahre alter Mann mit 17 Dosen Red Bull bei einem Ladendiebstahl angetroffen. Der Mann hatte die Dosen im Eingangsbereich an sich genommen und den Laden verlassen, ohne diese zu bezahlen. Der Wert des Diebesgutes beträgt 25 Euro.wurde ein Honda Jazz aus Berlin durch eine Streifenwagenbesatzung an der Bissendorfer Straße in Mellendorf kontrolliert. Fahrer und Beifahrer waren nicht angeschnallt. Bei der Kontrolle und der Durchsuchung des Wagens wurden zahlreiche Gegenstände aufgefunden, die aus Ladendiebstählen stammen könnten wie Bekleidung, Gartenscheren, Nagelscheren, 77 Flaschen Shampoo, Rasierer und Klingen. Die beiden Männer (37 und 23 Jahre alt) machten keine Angaben zur Herkunft der Gegenstände.Diese wurden zunächst sichergestellt und die Ermittlungen dazu dauern noch an. Der Wert der Gegenstände wird auf mindestens 800 Euro geschätzt.