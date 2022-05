Ladendiebstahl

Mellendorf. Am Montag gegen 15.15 Uhr wurde in einem Discountmarkt an der Wedemarkstraße in Mellendorf ein 27 Jahre alter Mann mit 11 Dosen eines Energygetränkes und einer Flasche Whiskey im Wert von 25€ bei einem Ladendiebstahl angetroffen. Der Mann hatte das Diebesgut in seinen Rucksack gesteckt und verließ das Geschäft, ohne zu bezahlen. Da er ohne bekannten Wohnsitz ist, wurde er festgenommen und noch am selben Tag einem Richter vorgeführt.