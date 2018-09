Ladendiebstahl

Mellendorf. Am Freitagmorgen kam es gegen 8.10 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in Mellendorf zu einem Ladendiebstahl durch einen 51-jährigen Mann aus der Wedemark. Der Beschuldigte steckte sich Tabakwaren und Kaffee in einem Wert von 19,29 Euro unter die Jacke und passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Dabei wurde er durch eine Angestellte des Marktes beobachtet und angesprochen. Nach erfolgter Personalienfeststellung wurde der Mann von der Polizei entlassen. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet.