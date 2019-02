Ladies-Secondhand-Markt in Helstorf

Helstorf. Am Sonnabend, 9. März, findet die telefonische Tischbestellung für den Ladies-Secondhand-Markt statt. Von 10 bis 12 Uhr können interessierte Verkäuferinnen anrufen unter (0 50 71) 29 97 und (01 57) 57 15 25 80. Informationen vorab gibt es unter Telefon (0 50 72) 77 27 90. Der Ladies-Secondhand-Markt findet am Sonntag, 31. März, von 11 bis 15 Uhr wieder in der Grundschule Helstorf, Heidbraake 2 statt. Hier bietet sich die Möglichkeit Frühjahr-/Sommermode wie Kleider, Shirts, Hosen, Schals, Taschen und Modeschmuck mit viel Spaß und Gewinn an die Frau zu bringen. Bei kleinen kulinarischen Köstlichkeiten, Kaffee und leckerem selbst gebackenem Kuchen können Schnäppchenjägerinnen in Ruhe stöbern und kaufen.