Ladies-Secondhand-Markt in Helstorf

Helstorf. Frauen aus der Region verkaufen am Sonntag, 31. März, wieder gut erhaltene Kleidung, Schuhe, Hüte, Schals, Modeschmuck zu kleinen Preisen. Der Markt bietet von 11 bis 15 Uhr Gelegenheit zum Kauf von all den Dingen, die Frau von Kopf bis Fuß braucht. Einfach bei Kaffee, selbst gebackenem Kuchen und kleinen, kulinarischen Köstlichkeiten entspannt nach der neuen Frühjahrsgarderobe stöbern. Der Ladies-Secondhand-Markt findet in der Helstorfer Grundschule, Heidbraake 2, statt. Es freuen sich auf viele Besucher die Sänger vom Chor „Joy of Gospel“. Weitere Infos erhalten Interessierte unter Telefon (0 50 72) 77 27 90.