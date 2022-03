Landfrauen im Museum

Wedemark. Die Landfrauen aus der Wedemark besichtigen das Musikmuseum in Schwarmstedt. Für die Besichtigung werden zwei Termine angeboten. Am Mittwoch, 6. April, oder am 20. April, treffen sich die Teilnehmerinnen um 14 Uhr am Museum in Schwarmstedt in der Neustädter Straße 25. Anschlißend gibt es Kaffee und Kuchen im Hofcafé LandLeben in Norddrebber. Die Anfahrt findet in Eigenregie statt. Anmeldung bei Ursula Wiechmann, Telefon (0 51 30) 38 23.