Landfrauen laden ein

Wennebostel. Der LandFrauenverein Wedemark lädt für Donnerstag, 15. Oktober, um 14.30 Uhr in das Gasthaus Bludau in Wennebostel ein. Der Psychologe Jörg Eickmann referiert zu dem Thema„"Zwischen Kreuzfahrt und Rollator - Dem Alter mal ein Schnippchen schlagen". Gäste sind willkommen. Anmeldungen zeitnah an Ursula Wichmann unter Telefon (0 51 30) 3 823 (AB).