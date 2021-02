Landfrauen tagen online

Wedemark. Für Donnerstag, 11. Februar, um 19 Uhr, lädt der Kreisverband der Landfrauenvereine im Altkreis Burgdorf zu einer Online-Veranstaltung ein. Dr. Henning Menzel, Professor für Polymerchemie an der TU Braunschweig will ein differenziertes Bild eines modernen Wertstoffs aufzeigen. Die Gefahr von Plastikmüll in der Umwelt für Mensch und Tier ist schon lange bekannt. Das Problem ist nicht, dass Kunststoffe genutzt, sondern wie. Der Vortrag soll Informationen und Denkanstöße für einen verantwortungsvolleren Umgang geben, der sich an den Prinzipien Vermeiden-Verwerten-Verbrennen orientiert. Interessierte können sich anmelden bei Marianne Riecke telefonisch unter der Nummer (05 11) 40 05 22 63 oder per e-mail an Marianne.Riecke@LWK-Niedersachsen.de.