Lang erwartet – endlich ist es soweit

Empty Bowls am 30. August ab 12 Uhr bei „Kultur unterm Schauer“

Brelingen. Das Empty-Bowls-Projekt ist eine Initiative amerikanischer Töpfer, die aus dem Wunsch heraus entstanden ist, einen ganz persönlichen Beitrag zum Kampf gegen den Hunger in der Welt zu leisten. Inzwischen weltweit verbreitet ist die Idee sehr einfach: Menschen, die mit Ton arbeiten, stellen Schalen her, welche sie für eine einfache Mahlzeit, bestehend aus Suppe und Brot, stiften. Diejenigen, die an dieser Mahlzeit teilnehmen, erwerben eine Schale und geben im Tausch für Schale und Suppe eine Spende. Der komplette Erlös wird einem gemeinnützigen Projekt eigener Wahl übergeben.In der Brelinger Mitte haben sich seit Anfang des Jahres insgesamt 53 Menschen getroffen, die unter der Anleitung von Petra Schülke aus Oegenbostel insgesamt 190 Suppenschalen getöpfert haben. Diese Schalen werden am Sonntag, 30. August, ab 12 Uhr von der Eventkochgruppe um Hermann Rode mit Suppe gefüllt und gegen eine Spende abgegeben. Der Erlös geht an ein Projekt in Odi/Südafrika. Hier werden Menschen unterstützt, die unter den Folgen der Covid-19-Pandemie leiden. Ein Statement von Dean KG Molete, dem Superintendenten des Kirchenkreises Odi, lautet: „Eine geeinte Menschheit wird siegreich aus der Covid-19-Pandemie hervorgehen“. Vielleicht kann auch die Aktion der Brelinger Mitte im Hinblick auf dieses Ziel einen kleinen Beitrag leisten.Eröffnet wird das Programm um 12 Uhr von den „Big Beats Brelingen“. Während des gesamten Tages gibt es Informationen zum Projekt der Südafrikaner aus Odi und der Partnerschaft des Kirchenkreises, die seit langen Jahren auch in Brelingen gelebt wird. In der Ausstellung der Empty Bowls kann man die Schalen bewundern, sich eine aussuchen und gegen eine Spende mit Suppe füllen lassen. Unterm Schauer kann dann die Suppe unter den Vorgaben der Hygieneregeln verzehrt und die Schale anschließend mit nach Hause genommen werden. Während der ganzen Zeit gibt es afrikanische Musik zu hören, die Ausstellung „Vom Riesen“ in der Brelinger Mitte und unterm Schauer kann besucht und der Lesung von Riesengeschichten der Autorin Rosi Hoffmann gelauscht werden.