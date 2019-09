Lange Nacht der Volkshochschulen

vhs Hannover Land lädt zum bunten Abendprogramm ein

Region. Es gibt einen Grund zum Feiern: Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Volkshochschulen veranstaltet die vhs Hannover Land am Freitag, 20. September, ein buntes Abendprogramm für Groß und Klein. Die Aktion findet ab 18 Uhr in der VHS-Geschäftsstelle Hannover Land, Suttorfer Straße 8 in Neustadt am Rübenberge statt.Zahlreiche Volkshochschulen in ganz Deutschland beteiligen sich an der Aktion, welche für eine bundesweite Aufmerksamkeit sorgen soll. Sie steht unter dem Motto „zusammenleben.zusammenhalten“ und soll ein deutliches Zeichen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt setzen.Vielfältiges Abendprogramm: Das bunte Programm richtet sich an alle Altersgruppen und bietet einen Einblick in die Angebote der Volkshochschule. Unter anderem laden verschiedene Ausstellungen dazu ein, gemeinsam mit Freunden und Familie interessante Informationen über die Traditionsgeschichte der Volkshochschulen kennenzulernen. Darüber hinaus ist mit den Sketchen der VHS-Theatergruppe, einem gemeinsamen Rudelsingen und einer Einführung in das Lachyoga für ein unterhaltsames Rahmenprogramm gesorgt. Auch das spielende Sprachenlernen der englischen und spanischen Sprache durch Lernspiele ist Teil des Programms. Ein besonderes Programmhighlight stellt Uta Berger alias „Frau Hohnbostel“ dar. Die erfolgreiche Clownin und Komikerin gratuliert der VHS auf humorvolle Art und Weise zum 100. Geburtstag. Anschließend wird sie als Walking Act mit ihrem Einrad und ihrem Mini-Bike begeistern. Für die Kinder laden zahlreiche Aktionen zum Mitmachen ein. Das vollständige Veranstaltungsprogramm ist auf folgender Website zu finden: www.vhs-hannover-land.de.Langjährige Geschichte: Die Wurzeln der Volkshochschulen reichen bis in das 19. Jahrhundert zurück. Im Jahr 1919 wurde mit dem Artikel 148 der Weimarer Verfassung der Grundstein für die Entwicklung der Weiterbildung in öffentlicher Verantwortung gelegt. Demnach wurden alle staatlichen Ebenen dazu aufgefordert, das Volksbildungswesen und die Volkshochschulen zu fördern. Folglich wurden deutschlandweit zahlreiche Volkshochschulen gegründet. Das 100-jährige Bestehen bietet für alle Volkshochschulen die einmalige Gelegenheit, gemeinsam zu feiern und so öffentlich zu zeigen: Dank der einzigartigen Weiterbildungspalette überall vor Ort stellen die Volkshochschulen nach wie vor die erste Adresse für Weiterbildungen dar. Im Rahmen der Langen Nacht der Volkshochschulen wird so das deutliche Zeichen gesetzt, dass die Volkshochschulen der Ort sind, in dem sich Menschen unterschiedlichster Herkunft begegnen, gemeinsam diskutieren und voneinander lernen.