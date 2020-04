Lange Ölspur

Mellendorf. Von der Straße Gilborn über die Wedemarkstraße und Celler Straße bis zur Anschlussstelle Mellendorf der Autobahn: Am frühen Donnerstagabend wurde die Polizei Mellendorf über eine Ölspur in Mellendorf in Kenntnis gesetzt. Die Feuerwehr und der Bauhof der Gemeinde Wedemark wurden umgehend informiert, um weitere Maßnahmen zu koordinieren. Der Verursacher wurde bislang nicht gefunden. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (05130) 97 70.