Late-Night-Impfen im MGH

Angebot für Booster-Impfung am 21. Januar von 19 bis 22 Uhr

Mellendorf. Wer keine Zeit hat, sich am Tag in der Jugendhalle boostern zu lassen, bekommt eine weitere Chance: Das Mehrgenerationenhaus bietet am Freitag, 21. Januar, von 19 bis 22 Uhr ein Late-Night-Impfen an. Termine werden per E-Mail vergeben.Wer einen Boostertermin tagsüber schwer mit dem Alltag vereinbaren kann, hat die Möglichkeit, den Freitagabend am 21. Januar zu nutzen und mit dem Late-Night-Impfen ins Wochenende zu starten: Das Mehrgenerationenhaus Wedemark (MGH) bietet an dem Tag zwischen 19 und 22 Uhr zusätzliche Impftermine an – ausschließlich für Boosterimpfungen. Impfwillige erhalten in dem Zeitfenster einen Termin, wenn sie sich per E-Mail anmelden: nicole.wolf@wedemark.de Folgende Angaben müssen in der E-Mail unbedingt enthalten sein: Name, Vorname, Geburtsdatum, Tag der letzten Impfung und Telefonnummer. Der Termin wird dann per Mail zugesendet. „Wir wollen mit dem Late-Night-Impfen Zielgruppen erreichen, die sich bisher aus Termingründen sonst nicht so einfach boostern lassen können“, erzählt Nicole Wolf vom MGH-Team. Im Mehrgenerationenhaus wurden bei vorherigen Aktionen bereits 360 Personen geimpft. Engagierte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer der DLRG Wedemark und der Praxis Dr. Ullrich aus Mellendorf unterstützen das Angebot und arbeiten auch bei der kommenden Aktion mit dem MGH zusammen. „Wir sind sehr dankbar für diese tolle Unterstützung“, freut sich Wolf. Gemeinsam werde man der Pandemie in der Gemeinde effektiv die Stirn bieten können.