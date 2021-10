Laternen-Umzug

Brelingen. Auch in diesem Jahr muss der beliebte Brelinger Jahrmarkt mit Karussell, Bratwurst, Pommes und Süßigkeiten leider coronabedingt ausfallen. Für die ganz Kleinen organisiert der Ortsrat Brelingen am Sonnabend, 6. November, um 18 Uhr einen Laternenumzug. Start für diese Veranstaltung wird vor der Sporthalle an der Grundschule, An der Worth, sein. Die Jugend der Freiwilligen Feuerwehr wird den Umzug mit Fackeln begleiten. Der Ortsrat bittet die Abstandsregeln einzuhalten.