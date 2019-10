Laternenumzug

Elze. Auch in diesem Jahr führt der Ortsrat Elze/Meitze in Zusammenarbeit mit der evangelischen Kirche und den örtlichen Vereinen und Kindertagesstätten den traditionellen Laternenumzug in Elze durch. Start ist um 18 Uhr an der Pfarrscheune auf dem Kirchengelände in Elze. Der Laternenumzug endet wieder auf dem Kirchengelände vor dem Pfarrhaus, wo Pastor Schwarz an den Martinstag erinnert. Pastor Schwarz und Ortsbürgermeister Benk werden wieder kleine Brezeln verteilen und die Kinder zum Teilen mit anderen Kindern aufrufen, um an den barmherzigen St. Martin zu erinnern. Der Laternenumzug wird vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Elze begleitet. Die Verkehrssicherung übernimmt die Feuerwehrjugend. Die Elzer Vereine und Kindertagesstätten bieten wieder für die großen und kleinen Umzugsteilnehmer Speisen und Getränke an. Ortsrat, Kirchengemeinde, Vereine und Kindertagesstätten freuen sich über eine rege Teilnahme der Kinder und ihren Familienangehörigen.