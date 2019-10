Laternenumzug

Hellendorf. Am Freitag, 8. November, veranstaltet der Ortsrat Hellendorf seinen traditionellen Laternenumzug mit Musik durch Hellendorf. Treffen ist ab 17.30 Uhr zwischen Schule und dem Kindergarten am Steinkreis an der Hellendorfer Straße. Der Umzug beginnt um 18 Uhr.

Anschließend veranstalten Schützenverein,Feuerwehr, Kindergarten, Schule,Tennisclub, Reitverein und Ortsrat ein dörfliches Laternenfest auf dem Pausenhof der Grundschule.

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt. Die Dorfgemeinschaft freut sich über eine rege Beteiligung bei Umzug und fest.