Laternenumzug

Bissendorf. Auch in diesem Jahr hat der Förderverein der evangelischen Kindertagesstätten Bissendorf einen Laternenumzug für die Einrichtungen Kranichweg und Güldener Winkel organisiert. Dieser startet am Freitag, 8. November, um 17 Uhr mit musikalischer Unterstützung von der Blaskapelle aus Alt Garbsen und der Freiwilligen Feuerwehr aus Bissendorf an der Kindertagesstätte Güldener Winkel am Annemarie-Nutzhorn-Weg 10.