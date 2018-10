Laternenumzug

Gailhof. Die Freiwillige Feuerwehr Gailhof veranstaltet am Freitag, 19. Oktober, einen Laternenumzug. Treffen ist um 18 Uhr am Feuerwehrhaus in Gailhof. Für Getränke, Gegrilltes und Stockbrot ist gesorgt. Die Gailhofer Feuerwehr freut sich auf viele Besucher. Der gesamte Erlös kommt der Jugendarbeit zu Gute.