Scherenbostel. Auch in diesem Jahr führt der Ortsrat von Scherenbostel einen Laternenumzug durch. Am Sonnabend, 3. November, treffen sich Jung und Alt und jeder, der gerne singt um 18 Uhr an der ehemaligen Grundschule in Scherenbostel, Fuhrenkamp 3.

Musikalisch werden die Gäste vom Young Spirit Orchestra im Schützenverein Kaltenweide unterstützt. Nach dem Umzug ist für eine kleine Stärkung gesorgt. Der Ortsrat von Scherenbostel freut sich auf viele Teilnehmer und wünscht allen einen schönen Laternenumzug.