Laternenumzug

Bennemühlen. Am Sonnabend, 3. November, um 17.30 Uhr findet in Bennemühlen wieder der Laternenumzug statt. Dieses Jahr mit neuem Treffpunkt. Der Umzug startet in der Straße „Vor der Bleiche“ im Wendekreis. Begleitet wird der Umzug vom Fanfarenzug Herzogstadt Celle.