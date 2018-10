Laternenumzug

Elze. Alle Kinder, Eltern, Großeltern und Familienangehörige sind herzlich eingeladen, am Freitag, 2. November, am Laternenumzug des Ortsrates Elze/Meitze teilzunehmen. Treffpunkt ist die Pfarrscheune auf dem Kirchengelände in Elze. Um 18 Uhr beginnt der Laternenzug mit einem Umzug durch das Dorf, begleitet vom Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Elze und den Fackelträgern der Jugendfeuerwehr. Nach dem Umzug treffen sich alle wieder auf dem Kirchengelände. Dort ist in diesem Jahr eine kleine Überraschung geplant und der neue Pastor, Herr Schwarz, wird ein paar Worte an alle richten. Die Elzer Vereine und die Kindertagesstätten bieten wieder Getränke und Bratwurst und vieles mehr an. Der Ortsrat freut sich auf eine rege Teilnahme.