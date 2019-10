Laternenumzug in Resse

Resse. Auch in diesem Jahr laden der Schützenverein Resse und die Freiwillige Feuerwehr Resse zum traditionellen Laternenumzug am Freitag, 8. November, alle Kinder mit ihren Familien ein. Los geht es um 18 Uhr vor dem Resser Kindergarten unter der musikalischen Begleitung des Fanfarenzuges Bokeloh. Abschluss ist am Feuerwehrgerätehaus. Hier beköstigen die Gastgeber alle Teilnehmer mit kalten und heißen Getränken, Deftigem vom Holzkohlengrill, frisch gebackenen Waffeln und Schmalzbroten. Für Spiel und Spaß für die Kinder sorgen die jeweiligen Jugendabteilungen. Die Organisatoren freuen sich auf viele Kinder, die mit ihren Familien und bunten Laternen, Licht und Wärme in den dunklen herbstlichen Abend bringen.