Laternenumzug in Scherenbostel

Neues Programm beim Drei-Dörfer-Treff

Scherenbostel. Der Drei-Dörfer-Treff (DDT) in Scherenbostel startet mit dem traditionellen Laternenumzug am Sonnabend, 2. November, sein neues Programm. Der Umzug beginnt um 18 Uhr vor der Sporthalle in Scherenbostel mit musikalischer Unterstützung durch das Young Spirit Orchestra im Schützenverein Kaltenweide. Nach dem Umzug gibt wieder eine kleine Stärkung und Getränke zum Aufwärmen. Danach finden donnerstags im Raum des DDT, Am Husalsberg 7 in Scherenbostel immer ab 19.30 Uhr verschiedene Veranstaltungen statt. Der stellvertretende Ortbürgermeister Jürgen Peters organisierte wieder Lichtbildervorträge, Doppelkopf und Themen zur Gesundheit. Die einzelnen Termine werden gesondert rechtzeitig angekündigt.