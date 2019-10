Laternenumzug in Scherenbostel

Scherenbostel. Der Ortsrat von Scherenbostel lädt diese Jahr wieder zum Laternenumzug am Sonnabend, 2. November, ein. Beginn ist um 18 Uhr an der ehemaligen Grundschule am Fuhrenkamp 3. Gemeinsam mit dem Young Spirit Orchestra im Schützenverein Kaltenweide geht es zum kleinen Umzug durch Scherenbostel über den Birkenkamp, Sonnenweg, Ostpreußenweg zurück zum Fuhrenkamp. Im Anschluss an den Umzug ist für eine kleine Stärkung gesorgt. Über Zuschauer am Wegesrand werden sich die Kinder sicher freuen.