Laternenumzug mit Musikzug

Elze. Am Freitag, 5. November, richtet die Freiwillige Feuerwehr Elze einen Laternenumzug für ihre kleinen Mitbürger aus. Start und Ende des Laternenumzugs wird in der Straße Am Gutshof auf den Parkplätzen der Grundschule Elze um 18 Uhr sein. Der Laternenumzug wird von einer kleinen Abordnung des Elzer Feuerwehrmusikzugs begleitet.