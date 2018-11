Lebendiger Adentskalender

Resse. Auch in Resse öffnen sich täglich um 18 Uhr Fenster und Türen beim Lebendigen Adventskalender. Am 5. Dezember bei Familie Schumacher mit Freunden, Königsberger Straße 10; am 6. Dezember bei Familie Sauer an der Osterbergstraße 29, am 7. Dezember beim Singkreis/Gespräche in der Zeit an der Martin-Luther-Straße 10; am 8. Dezember bei den Familien Tielemann/Jarolin, Drosselstieg am See; am 9. Dezember Rudelsingen an der Martin-Luther-Straße 10; am 10. Dezember bei Familie Ferdönmez, Breslauer Straße 23c; am 11. Dezember beim Tennis- und Schützenverein an der Osterbergstraße 12; am 12. Dezember bei Familie Gabel, Torfweg 9; am 13. Dezember bei den Doppelkopffreunden an der Martin-Luther-Straße 10; am 14. Dezember bei Familie Geiger, Vor den Höfen 1b; am 15. Dezember bei Familie Gosewisch, Am Berge 11; am 16. Dezember bei Familie Bierbaum, Köhlerweg 16; am 17. Dezember um 7.45 Uht beim Morgenkreis in der Grundschule Resse, am 18. Dezember beim Werkkreis an der Martin-Luther-Straße 10; am 19. Dezember bei den Konfis, Martin-Luther-Straße 10; am 20. Dezember bei Famiie Tschentscher, Kolkwende 16, am 21. Dezember bei WWR am Frischmarkt Pagel; am 22. Dezember bei Frau Noll/Gymnastik, Kolkwende 14; am 23. Dezember bei den Familien Rapke/Koch, Heckenweg 3 und am 24. Dezember um 15 und um 18.30 Uhr in der Kapernaum-Kirche.