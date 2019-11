Lebendiger Adventskalender

Um 18 Uhr öffnet sich jeden Abend eine Tür

Krähenwinkel/Kaltenweide. Auch in der Matthias-Claudius-Kirchengemeinde gibt es in diesem Jahr einen Lebendigen Adventskalender. Jeden Abend um 18 Uhr öffnen sich bei verschiedenen Familien oder Institutionen die Türen für Besucher. Das sind am 1. Dezember Adventskonzert um 17 Uhr in der Kirche; 2. Dezember Familie Bertram, Käthe-Kollwitz-Weg 13, Kaltenweide; 3. Dezember Firma Roots, Kananoher Straße 9, Kaltenweide; 4. Dezember Kindertagesstätte Matthias-Claudius, Elly-Heus-Knapp-Weg 20, Kaltenweide; 5. Dezember Familie Vollmer, Hainhäuser Weg 18 A, Krähenwinkel; 6. Dezember Familie Windeck, Glockenheide 28, Kaltenweide; 7. Dezember Schützenverein Kaltenweide, Stucken-Mühlen-Weg 85, Krähenwinkel; 8. Dezember Familie Thiele/Scholz, Matthias-Claudius-Weg 6, Krähenwinkel; 9. Dezember Kampfkunstschmiede, Im Gleisdreieck 2 A, Krähenwinkel; 10. Dezember Familie Zimmer, Hainhäuser Weg 123, Siedlung Twenge; 11. Dezember Gospelchor „Voices of Joy“, Matthias-Claudius-Weg 2, Krähenwinkel; 12. Dezember Grundschule Kaltenweide, Zellerie 4, Kaltenweide; 13. Dezember TSV KK Fußballsparte, Stucken-Mühlen-Weg 85, Krähenwinkel; 14. Dezember Weihnachtsmarkt Kaltenweide; 15. Dezember Familie Wöhler/Pinkenburg, Birkenweg 11/13, Krähenwinkel; 16. Dezember Familie Krause-Widjaja, Anna-von-Borries-Weg 32, Kaltenweide; 17. Dezember Familie Löhlein, Wohldamm 29 B, Kaltenweide; 18. Dezember Margeritenhof, Kaltenweider Platz 1, Kaltenweide; 19. Dezember Familie Austermann/Fuhrmann, Stucken-Mühlen-Weg 3, Krähenwinkel; 20. Dezember Familie Brendel/Likedeeler, Walsroder Straße 232, Krähenwinkel; 21. Dezember Hof Rotermund, Am Weiherfeld 5, Kaltenweide; 22. Dezember Familie Weigert, Auf dem Rußkampe 32 B, Krähenwinkel; 23. Dezember Friedenslicht, Kirche, Krähenwinkel; 24. Dezember 23 Uhr Gospelnacht, Kirche, Krähenwinkel.