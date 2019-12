Lebendiger Adventskalender

In Mellendorf und Hellendorf öffnet sich täglich eine Tür

Mellendorf/Hellendorf. Bis Weihnachten öffnet in Mellendorf und Hellendorf jeden Abendein Fenster oder eine Tür. Der Lebendige Adventskalender beginnt jeweils um 18 Uhr. Die Gastgeber lesen eine Geschichte oder ein Gedicht und es wird gemeinsam gesungen. Folgende Familien sind dabei: 4. Dezember Familie Höppner-Groth, Am Bostelberge 12 in Hellendorf; 5. Dezember die Kaufleute vom Hemmen-Hof, Wedemarkstraße 79 ab 18.30 Uhr; 6. Dezember Familie Balke, Postdamm 4 in Hellendorf; 7. Dezember Advent für Andere in der St.-Georgs-Kirche; 8. Dezember Familie Holthaus, Am Jürsegrund 9; 9. Dezember Familie Schönhoff, Meitzer Straße 33 in Hellendorf; 10. Dezember Familienzentrum emilie, Gemeindehaus Mellendorf; 11. Dezember Familie Clever, Schwarze Flage 10 in Hellendorf; 12. Dezember Familie Faulhaber, Grüner Weg 1 in Hellendorf; 13. Dezember Familie Gelhaar, Karpatenweg 11; 14. Dezember Frau Fahnemann, Simonsberg 5; 15. Dezember Familien Koch/Lange, Sommerbostler Straße 20 in Hellendodrf; 16. Dezember Familie Pflüger, Meitzer Straße 65 in Hellendorf; 17. Dezember Familie Voltmer, Am Langen Felde 46; 18. Dezember Familie Adam, Wilhelm-Rabe-Straße 11; 19. Dezember Familie Hemme, Stargarder Straße 1; 20. Dezember Familie Brosig, Am Silberberg 8A in Hellendorf; 21. Dezember Familie Bank, Grüner Weg 5b; 22. Dezember Familie Wandke, Hellendorfer Straße 10; 23. Dezember Familie Dorsch, Pastor-Thomforde-Straße 20.