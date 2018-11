Lebendiger Adventskalender

Scherenbostel. Das Seminaraktionszentrum Wedemark lädt gemeinsam mit dem Drei-Dörfer-Treff am Donnerstag, 6. Dezember, zum traditionellen Lebendigen Adventskalender ein. Pünktlich um 18 Uhr öffnet sich für die Besucher Am Husalsberg 7 in Scherenbostel die Tür. Bei Weihnachtsliedern, Punsch und Schmalzbroten freuen sich die Organisatoren auf einen gemeinsamen, adventlichen Nikolausabend. Der Drei-Dörfer-Treff verabschiedet sich damit bis zum 10. Januar in die Weihnachtspause.