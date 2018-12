Lebendiger Adventskalender

Täglich um 18 Uhr öffnet sich ein Türchen

Bissendorf. Auch in der St.-Michaelis-Kirchengemeinde gibt es einen lebendigen Adventskalender. Jeweils ab 18 Uhr öffnen sich Fenster und Türchen bei verschiedenen Teilnehmern. Am 5. Dezember in der St. Michaeliskirche zur Mittwochsandacht um 19 Uhr; am 6. Dezember im Drei-Dörfer-Treff, SAZ Wedemark, Am Husalsberg 7, am 7. Dezember bei Natalie Uttke, Wildanger 9a; am 8. Dezember bei Familie Koehler, Hugo-Riechers-Straße 2 in Wennebostel; am 9. Dezember auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Amtshof in Bissendorf; am 10. Dezember bei Familie Hasselbring, Hugo-Riechers-Straße 31 in Wennebostel; am 11. Dezember beim Salon Kersten an der Celler Straße 17 in Gailhof; am 12. Dezember bei Familie Meyer, Koppelpfad 5; am 13. Dezember in der Grundschule Bissendorf, Am Mühlenberg mit der Rabeklasse 2B; am 14. Dezember bei BELLE VIE an der Scherenbosteler Straße 15; am 15. Dezember bei Familie Lemke/Lorenz, Lindenstraße 19 in Wennebostel; am 16. Dezember bei Familie Schmidt/Voss, Lohwiesenring 26; am 17. Dezember mit „den Chorallen“ der Grundshcule Bissendorf Am Mühlenberg; am 18. Dezember bei Herrn Thoms, Wöhlerhof 4; am 19. Dezember bei Familie Bucerius, Arveshof 4; am 20. Dezember gibt es ein Gemeinschaftstürchen auf dem Wochenmarkt auf dem Amtshof; am 21. Dezember bei Familie Buchheit, Wildanger 3B; am 22. Dezember bei Familie von Einem, Am Rahlfsberg 10B in Wennebostel und am 24. Dezember Christvesper in der St.-Michaelis-Kirche.