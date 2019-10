Lebendiger Adventskalender in Resse

Resse. Die Kapernaum-Kirchengemeinde organisiert, wie in jedem Jahr, als Gemeinschaftsprojekt den lebendigen Adventskalender. Dazu öffnen Privat- und Geschäftsleute oder Institutionen jeder Abend ihre Fensterläden für Gäste im Dorf und bieten Überraschendes oder Kreatives rund um die Adventszeit. An den Abenden trifft man um 18 Uhr an den adventlich geschmückten Fenstern Fremde und Freunde, große und kleine Menschen, um die Vorfreude auf das Christfest und ein paar Minuten innezuhalten, zu singen oder Geschichten zu hören. Für dieses Jahr fehlen uns noch einige wenige Ausrichter. Interessierte melden sich bitte unter Telefon (0 51 31) 45 28 87. Dort gibt es auch genauere Informationen.