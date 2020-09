Lebensmomente am PC erfassen

Vergangen und vergessen, unwiederbringlich verloren

Mellendorf. Man kann nicht früh genug beginnen, seine oder die Erinnerungen der älteren Generation festzuhalten. Wie bereits angekündigt, betritt das PC-Seniorentraining Wedemark Neuland und bietet einen Kurs zur Erfassung wichtiger Momente im Leben sowie deren schriftliche Niederlegung in ansprechender Form mit MS Word an. Das erste Treffen findet am Donnerstag, 8. Oktober, um 9 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Mellendorf statt. Ferner ist noch ein freier Platz im Grundlagenkurs für Excel ab Donnerstag, 22. Oktober, zu vergeben. Anmeldungen bei Regine Hagemeyer (01 76) 93 20 69 75 oder Axel Behnke (0 51 30) 6 01 13.