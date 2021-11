Lebenswerte Wedemark

Meitze. Die ordentliche Mitgliederversammlung (Jahreshauptversammlung) des Vereins „Bürger für eine lebenswerte Wedemark“, BLW, findet am Mittwoch, 24. November, ab 18.30 Uhr in einem Nebengebäude auf dem Hof der Familie Chilla an der Dorfstraße 42 in Meitze statt. Der Zugang zu dem Gebäude ist ausgeschildert.

Aufgrund der Pandemielage war es dem Vereinsvorstand nicht möglich, im Jahr 2020 beziehungsweise im bisherigen Verlauf des Jahres 2021 eine Mitgliederversammlung zu organisieren.

Es gilt die 2G-Regel. Zugang zu der Versammlung haben somit alle Mitglieder des Vereins, die am Einlass einen entsprechenden Impfnachweis oder eine Genesung vorweisen können. Die Teilnehmerzahl ist durch die Örtlichkeit auf maximal 30 Personen begrenzt. Es wird um eine vorherige Anmeldung per E-Mail an ucchilla@htp-tel.de oder unter der Telefonnummer (05130) 58 24 89 gebeten.