Lebkuchen am Lagerfeuer

Bissendorf. Am Sonntag, 28. November, lädt die evangelische Kirchengemeinde St. Michaelis traditionell zu einem Familiengottesdienst zum Beginn der Adventszeit ein. Um 11 Uhr wird die Adventsfeier für Groß und Klein rund um das Feuer auf der Wiese hinter der Pfarrscheune in Bissendorf beginnen. Ein Team rund um Pastor Thorsten Buck hat einen kurzen Gottesdienst vorbereitet, der mit dem Anzünden des Wichernkranzes beginnt – für ein wärmendes Getränk sollen Besucherinnen und Besucher einen Becker mitbringen. Nachdem im vergangenen Jahr der erste Advent mit einem Zoom-Gottesdienst am Frühstückstisch gefeiert wurde, wollten die Verantwortlichen in diesem Jahr wieder zum gemeinsamen Singen der Adventslieder zusammenkommen. Für die Teilnahme am Gottesdienst ist eine vorherige Anmeldung unter www.kirche-bissendorf.de erforderlich, Anmeldungen werden auch telefonisch unter 87 70 entgegengenommen – vor Ort soll eine medizinische Maske getragen werden, es gelten die gewohnten Abstands- und Hygieneregeln.