Leicht verletzt

Gailfhof. Eine 39-jährige Audi-Fahrerin musste an der Rotlicht zeigenden Ampel an der Celler Straße in Gailhof am Donnerstag um 17.26 Uhr warten. Dieses bemerkte ein 24-jähriger Daimler-Fahrer offensichtlich zu spät und prallte in das Heck des Audi. Die 39-Jährige wurde dadurch leicht Verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro.